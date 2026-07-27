"Felices y enamorados de nuestro bebé": Christell Rodríguez ya es mamá y lo anuncia con una tierna postal

27 jul. 2026 - 11:58 hrs.

La mañana de este lunes Christell Rodríguez compartió con sus seguidores una feliz noticia, el nacimiento su hijo Valentino, fruto de su matrimonio con Roberto Parra.

La cantante anunció en marzo que se convertiría en madre y desde entonces mantuvo actualizados a sus fans sobre la evolución de su embarazo. Durante el baby shower celebrado a mediados de junio la pareja reveló el nombre del pequeño y las expectativas por su llegada fueron creciendo.

Nacimiento del bebé de Christell Rodríguez

Christell Rodríguez dio a luz la tarde del domingo, tal y como lo detalló en sus historias de Instagram junto a una tierna postal de su bebé.

En el registro, el pequeño reposa en la cunita de la clínica donde nació, aunque no se puede ver su rostro. "¡Gloria a Dios porque salió todo excelente!", escribió la artista sobre la imagen.

"Nació por cesárea finalmente, pero lo importante es que Valentino llegó con sus 3.2kg y 50.5cm a las 14:37 pm del 26/07/26", detalló, antes de expresar su alegría por convertirse en madre.

"Ya pasamos nuestra primera noche y gracias a Dios todo se ha dado de maravilla. ¡Estamos felices y enamorados de nuestro bebé! Gracias por los buenos deseos", finalizó.

Instagram @christell_oficial

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