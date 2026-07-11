"Necesito que sea capaz de...": Christell detalla cómo quiere preparar a su bebé para el entorno familiar

11 jul. 2026 - 15:00 hrs.

Christell Rodríguez ya empezó la cuenta regresiva para dar a luz a su primer hijo, Valentino. La cantante y su esposo Robertto Parra se preparan desde hace semanas para la llegada del pequeño que cambiará sus vidas y sus rutinas.

En ese contexto, la fonoaudióloga dijo en sus historias que su marido está aprovechando los últimos días de la dulce espera para practicar con su batería, un comentario que algunos interpretaron de forma equivocada.

La aclaratoria de Christell Rodríguez

"Sé que no tengo que aclarar nada, pero para que se entendiera. Ayer subí una historia que Robertto estaba aprovechando de tocar batería porque después no iba a poder, y no me refería por el ruido", inició diciendo Christell en su video.

Instagram @christell_oficial

"Porque en verdad, en mi caso, yo aprendí, yo me quedaba dormida en los ensayos de mis papás, así que también tengo pensado que mi hijo aprenda a dormir en cualquier ambiente, con cualquier ruido", apuntó.

"Y sí, obviamente hay que generar un espacio, como el momento de ir a dormir, pero también necesito que sea capaz de dormirse en cualquier lugar. Así que no me refería a eso por el ruido", insistió.

"Me refería a que obviamente no va a tener tanto tiempo como para poder estar practicando siempre", finalizó la artista.

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