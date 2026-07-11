El drástico cambio de vida de Rosemarie Dietz tras quiebre amoroso: "Me siento más realizada a los 40 años"

11 jul. 2026 - 12:23 hrs.

La exchica Mekano, Rosemarie Dietz, está pasando por un gran momento personal tras volver a trabajar y enfocarse en la crianza de su hija en Valdivia, Región de Los Ríos.

Y es que su vida tuvo un cambio inesperado cuando en agosto del año pasado terminó la relación con el padre de la menor, ya que esto revivió en ella un anhelo que tenía dejado de lado: volver a trabajar y tener dinero por su cuenta.

Precisamente, antes de la separación, la vida de Rosemarie estaba dedicada completamente a su hija Catita, pero ahora tiene tiempo para ella y para sus propios proyectos.

El cambio de vida de Rosemarie Dietz

Desde que llegó a Valdivia, donde vive con Catita, Dietz fundó una agencia de marketing y publicidad llamada "Rose Dietz", en la que trabaja junto a otras personas y han logrado grabar promociones para marcas de autos, siendo ella misma el rostro de estos registros.

"Me he sentido maravillosa y plena como mujer por volver a ocuparme de mí misma, porque me salen trabajos, que me llamen empresas y que la gente todavía me tenga cariño", comentó al diario Las Últimas Noticias.

En esa línea, afirmó que "me siento más realizada como mujer ya de 40 años. Creo que me dejaron en el mejor momento de mi vida, porque me siento superbacán como mamá y empresaria. Cuando puedo, viajo a Santiago y todo lo que sea trabajo, para mí, es increíble".

Asimismo, explicó que el quiebre de su relación le dolió bastante, ya que no lo esperaba después de siete años de relación. Sin embargo, aclaró que actualmente no siente pena ni rabia, pero ahora está enfocada en sus proyectos laborales e hija.

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