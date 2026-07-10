"Es muy bueno": Melina Noto reaccionó a divertida parodia sobre Pangal Andrade como padre

10 jul. 2026 - 10:35 hrs.

Pangal Andrade es un padre muy comprometido con su rol, y es que desde que Melina Noto dio a luz a la pequeña Alanna, el aventurero convirtió a la niña en su motivo de seguir viviendo.

Sin embargo, no es novedad que ese espíritu aventurero de Pangal se plasmaría en su crianza y una de las "maniobras" que siempre realiza con su hija es tomarla con una sola mano, mientras la niña hace equilibrio y se ríe.

Esta situación se ha repetido en muchas ocasiones, por lo que algunos creadores de contenido tomaron la situación con bastante humor y realizaron una parodia de Pangal siendo padre.

La parodia de Pangal Andrade que sacó risas a Melina Noto

Precisamente, el usuario @had.victor subió un video a su cuenta de Instagram donde escribió "Nadie... Pangal de Papá:" y procedía a reírse y parodiar las actividades que realiza el chico influencer con su hija.

El video se viralizó tanto en redes sociales que llegó a Pangal Andrade y Melina Noto, quienes se rieron de la parodia. En concreto, el primo de Pedro Astorga solo comentó emojis de risa en la publicación.

Mientras que la modelo argentina compartió el video en sus historias de Instagram, además de comentar emojis de risa y luego escribir "es muy bueno jajajajajaja", dejando en claro que el registro era de todo su gusto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Victor hugo (@had.victor)

Todo sobre Melina Noto