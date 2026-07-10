Daniela Nicolás comparte inédito registro de su ceremonia de matrimonio y emociona con dedicatoria a su esposo

10 jul. 2026 - 08:30 hrs.

Daniela Nicolás recordará por siempre este 2026, ya que fue el año en que contrajo matrimonio con Matías Keeffe después de dos años juntos.

Y es que la ex Miss Chile dio el sí por el civil en febrero del presente año. Sin embargo, fue el pasado 18 de abril cuando contrajo nupcias con Matías ante su familia, amigos y cercanos en una ceremonia que destacó por un baile árabe de Daniela, haciendo honor a sus raíces.

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De aquella fecha han pasado casi tres meses y recién Daniela recibió un importante registro que recopila los mejores momentos de su casamiento, por lo que decidió compartirlo con sus seguidores en redes sociales.

El tierno registro del matrimonio de Daniela Nicolás

"Me acaba de llegar este video y tengo que admitir que me emocioné mucho", partió diciendo la modelo y comunicadora nacional ante el registro que ahora estaba dejando público para todas sus seguidoras y seguidores.

En esa línea, Daniela expresó que "ha sido por lejos uno de los días más lindos de mi vida, y no solo por el hecho de casarme, sino por estar con la persona que amo dando el sí y rodeados de tantos que nos quieren y nos desean lo mejor todos los días".

"Estos días he estado un poco triste y Matías se ha dedicado a hacerme sentir mejor, comprándome donuts, mandándome flores, regaloneándome, y justo hace dos días le dije que estos días malos me recuerdan el porqué me casé con él", comentó Daniela, llenando de elogios a su esposo.

Dicho esto, cerró diciendo que Matías es "una persona que me ama inmensamente y siempre quiere lo mejor para mí y que esté bien, en las buenas, en las malas y en las peores. Y este video me hizo volver a un momento que quiero recordar todos los días de mi vida: el día que lo elegí para siempre. Te amo".

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