'Escuela de Payas@s': la nueva obra de Teatro Klon que mezcla clown y circo contemporáneo

10 jul. 2026 - 08:35 hrs.

Como parte de su programación familiar, la compañía Teatro Klon estrenó la obra "Escuela de Payas@s" en la Sala Patricio Bunster del Centro Cultural Matucana 100. El montaje estará en cartelera hasta el 19 de julio, invitando al público a vivir una experiencia que combina teatro clown, circo contemporáneo, música en vivo, malabares, equilibrios y acrobacias.

Escrita y dirigida por Oscar Zimmermann, la obra transcurre en una escuela donde seis estudiantes enfrentan el examen final que definirá si logran graduarse como payasos. A lo largo de la historia, el montaje se divide en tres momentos: la evaluación frente a su profesor, los sueños de circo de los alumnos y la ceremonia de titulación.

Uno de los principales atractivos de la propuesta es su carácter interactivo, ya que los asistentes dejan de ser espectadores para transformarse en el jurado que evalúa a los protagonistas y decidir el resultado de su examen.

El elenco lo integran Beatriz Yáñez, Isabel Orellana, Alicia Vázquez, Gyorgy Cerda, Enzo Gnecco, Martín Feuerhake y el propio Oscar Zimmermann. En tanto, el equipo creativo lo completan Eduardo Jiménez en el diseño escenográfico, Jorge Martínez en la composición musical, Gabriela Torrejón en el vestuario y la iluminación, Magdalena Gelsam I. en la asistencia de dirección y Lorena Ojeda S. en la producción general.

"Escuela de Payas@s" la financia el Fondo Nacional de Fomento y Desarrollo de las Artes Escénicas y reúne años de investigación y trabajo de Zimmermann en el lenguaje del clown. La obra invita a públicos de todas las edades a reencontrarse con el asombro, el juego y la capacidad transformadora de la risa.

¿Quieres ser parte de la experiencia?

Las entradas ya están a la venta a través de TicketPlus, con un valor general de $7.000, mientras que estudiantes, personas mayores y asistentes a las funciones de "jueves popular" pueden optar por una tarifa preferencial de $5.000.