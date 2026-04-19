¡Dio el sí! Así fue el matrimonio de ensueño de Daniela Nicolás con inspiración árabe

19 abr. 2026 - 18:35 hrs.

Daniela Nicolás contrajo matrimonio con Matías Keefe después de dos años juntos. La exMiss Chile celebró en grande con 400 invitados, luego de casarse por el civil el pasado 14 de febrero en Caldera.

La fiesta destacó por el bello vestido de novia de Daniela Nicolás, quien eligió un diseño lleno de pedredría con escote en forma de corazón, amplio faldón y un velo de novia hasta los codos con cabello recogido.

El novio, a quien conoció siendo vecinos, se decidió por algo más tradicional con un tuxedo negro y corbatín y zapatos a juego.

Instagram de @danielanicolas

La hora del baile en el matrimonio de Daniela Nicolás

Uno de los momentos más especiales de la noche fue el esperado vals, en el que ambos demostraron sus habilidades con el baile con una estudiada coreografía.

Además, Daniela Nicolás quiso honrar sus raíces árabes a través de los ornamentos de la ceremonia y con una danza en la que participó un grupo de bailarinas para acompañarla con candelabros.

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