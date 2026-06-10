"Con mis jefas": AK4:20 se deshace en amor para Ignacia Antonia y la hija de ambos con postales playeras

10 jun. 2026 - 15:40 hrs.

Esta semana Ignacia Antonia y AK4:20 tomaron sus maletas, y las de su familia, para viajar hasta República Dominicana y disfrutar de unas merecidas vacaciones.

Quien más habló sobre este viaje, así como ha realizado más publicaciones, es Ignacia Antonia. Sin embargo, su pareja AK4:20 no quiso quedarse atrás y dejó un post en su feed de Instagram donde el gran foco era su hija Amelia Ignacia y la propia influencer.

Precisamente, en este carrusel de Instagram, el joven cantante urbano mencionó que era "un dumpsito por aquí con mis jefas", en alusión a las dos mujeres de su vida.

Las fotos que subió AK4:20

En la primera fotografía se ve a AK4:20 levantando a su bebé, mientras que en la siguiente aparece posando con Amelia Ignacia e Ignacia Antonia, demostrando la bella familia que son.

Asimismo, en las siguientes postales se le ve frente a un espejo con su pareja y también levantándola, similar a como lo hacía con su hija, demostrando que están pasando un muy buen tiempo.

La joven influencer apareció en las historias de Instagram demostrando lo mucho que valora a su familia. "Los amo tanto", afirmó.

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