"Lo veo revolcándose con otra": Fran Valenzuela destapa momento de infidelidad en concierto de Rosalía

25 jul. 2026 - 15:32 hrs.

El primer concierto de Rosalía en Chile, realizado este viernes en un repleto Movistar Arena, dejó varios momentos memorables, entre ellos la tradicional dinámica del "confesionario", donde la cantante invita a una personalidad local a compartir una historia de amor o desamor frente al público.

En esta ocasión, la invitada fue Fran Valenzuela, quien sorprendió al revelar una experiencia personal relacionada con una infidelidad que vivió tras el fin de su matrimonio. "Yo estuve emparejada mucho tiempo, estuve casada de hecho. Y cuando me separé, volví a la soltería. Entonces, primera salida a un festival de música a tocar, y se me acerca un chico, músico, súper guapo y todo", comenzó relatando.

¡El chico tenía pareja!

La cantante explicó que, tras intercambiar mensajes y volver a coincidir con el hombre en otro evento musical, decidió acercarse a saludarlo. Sin embargo, la situación dio un giro inesperado cuando lo encontró acompañado de otra mujer. "Lo veo revolcándose con otra chica", confesó ante las risas y reacciones del público presente.

El relato provocó la sorpresa tanto de Rosalía como de los asistentes, quienes siguieron atentos la historia. Aunque Fran Valenzuela evitó revelar la identidad del músico involucrado, su confesión rápidamente comenzó a comentarse entre los fanáticos en redes sociales.

La dinámica del confesionario se ha convertido en uno de los momentos más esperados de los conciertos de Rosalía, ya que en cada país invita a distintas figuras a compartir anécdotas personales, generando cercanía con el público y momentos espontáneos sobre el escenario.

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