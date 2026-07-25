"Soy tal cual me ves": Coquetos mensajes entre Michelle Carvalho y Pedro Astorga vuelven a desatan rumores

25 jul. 2026 - 11:26 hrs.

Michelle Carvalho volvió a captar la atención de sus seguidores tras compartir una sesión de fotos en lencería en Instagram. La modelo acompañó las imágenes con un mensaje en tono de broma, haciendo referencia al reciente rescate de Manuel Orellana, conocido como "El Chino".

"Aquí esperando estupenda que el Chino me invite al Cajón del Maipo. Pd: Chino por si acaso estas fotos no tienen filtro, soy tal cual me ves", escribió la influencer.

La publicación recibió cientos de comentarios, pero uno de los que más llamó la atención fue el de Pedro Astorga, con quien Michelle compartió en la segunda temporada de Gran Hermano. El deportista reaccionó con un escueto pero llamativo: "Miércale".

"Apareció mi chino"

La exchica reality no dejó pasar el comentario y respondió con una frase que rápidamente encendió las redes: "Apareció mi Chino", acompañando el mensaje con un emoji de rostro enamorado. El intercambio fue suficiente para que sus seguidores retomaran las especulaciones sobre la cercanía entre ambos.

A la conversación también se sumó la actriz Vivianne Dietz, amiga de Michelle, quien comentó: "¿Quizá quieres que te vaya a rescatar otra persona?", en un mensaje que varios interpretaron como una indirecta a Astorga.

Las bromas continuaron con otros cercanos a la modelo. Mafe Bertero escribió: "Si quieres te acompaño para que no estés sola con el Chino", mientras que Diego Pánico remató con: "Que Pedrito (Astorga) te lleve al Cajón del Maipo", alimentando aún más los rumores entre los seguidores de ambos.

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