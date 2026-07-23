"Chino, estas no tienen filtro": La sensual sesión de Michelle Carvalho en lencería que sacó suspiros

23 jul. 2026 - 18:50 hrs.

La modelo brasileña Michelle Carvalho compartió en sus redes sociales una sensual sesión de fotos en lencería que dejó a todos sus seguidores impactados.

Precisamente, la figura del espectáculo nacional ha destacado por utilizar sus plataformas digitales con total libertad, dando rienda suelta a su lado más íntimo, siendo este alabado por sus seguidoras en redes sociales.

Por lo mismo, en esta oportunidad la brasileña volvió a dejar un escándalo en Instagram, en la que incluso se aprovechó de la actualidad para escribir su descripción en la fotografía.

La sesión fotográfica de Michelle Carvalho

En este carrusel de fotografías se puede ver a Michelle Carvalho luciendo una lencería en tonos negros, además de lucir algunas transparencias en ciertas partes del conjunto.

Dando uso a la actualidad y a las personas que estuvieron desaparecidas en el Cajón del Maipo, la brasileña escribió: "Aquí esperando estupenda que el Chino me invite al Cajón del Maipo", y agregó "Chino, por si acaso, estas fotos no tienen filtro, soy tal cual me ves".

Como era de esperar, tanto sus seguidores como seguidoras alabaron el atrevimiento de la brasileña, así como su buen gusto al momento de jugar con estas prendas en sesiones fotográficas.

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