La profunda emoción de Sammis Reyes antes del lanzamiento de su libro: "No puedo describir lo que siento"

23 jul. 2026 - 15:50 hrs.

Sammis Reyes se está preparando para el lanzamiento de su libro "Elige o elegirán por ti", que tendrá lugar el sábado 25 de julio.

Se trata de una obra sobre crecimiento personal, con la que quiere inspirar a los lectores a superarse a sí mismos y "crear una identidad propia en un mundo que prefiere que no la tengas”.

La emoción de Sammis Reyes por lanzamiento de su libro

Sammis Reyes acaba de recibir los primeros dos mil ejemplares, de los cuales reservó uno para Mia, su hija con Emilia Dides.

En un video publicado en sus historias de Instagram se aprecia el momento en el que le entregan el lote. "¡No saben cuánto tiempo, energía, amor y dinero hemos invertido en este proyecto!", escribió.

Instagram @sammisreyes

"Finalmente tenemos los libros en nuestras manos. No puedo describir lo que siento. To my team: Esto no sería posible sin ustedes", agregó el deportista.

En un siguiente registro apareció con su equipo y con su hija en brazos, para prometer entregar 450 copias a quienes asistan al lanzamiento.

Además, prometió escribirle una dedicatoria personalizada y postear en sus historias a todas las personas que compraran la obra durante las siguientes 6 horas.

Instagram @sammisreyes

"Oye, la vida es para el que trabaja, familia. Nada es regalado, nada es regalado", comentó finalmente en un video en el que también mencionó haber dormido solo 7 horas en los últimos tres días.

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