23 jul. 2026 - 17:50 hrs.

El cantante e intérprete nacional Luis Jara aprovechó sus redes sociales para dedicar un tierno mensaje a su hijo Nicolás en su cumpleaños número 29.

Precisamente, en dicha publicación, el afamado artista chileno expresó el enorme amor que siente por su hijo, quien el año pasado contrajo matrimonio en Argentina con su pareja, Francoise Litvak.

1 "Chino, estas no tienen filtro": La sensual sesión de Michelle Carvalho en lencería que sacó suspiros 2 El cariñoso saludo cumpleañero de Luis Jara a su hijo Nicolás: "Gracias por dejarme entrar en tu vida" 3 "Le dije que no se olvidara de mí": La emoción de Savka Pollak tras conocer a su primer nieto en EE.UU. 4 La profunda emoción de Sammis Reyes antes del lanzamiento de su libro: "No puedo describir lo que siento" 5 Rebeca Naranjo llamó la atención con una nueva imagen tras someterse a una intervención estética Lo más visto de Entretenimiento

Por lo mismo, tras haber dado este enorme paso en su vida, Luis optó por escribir un enorme texto a Nicolás, algo que fue valorado por sus seguidores.

El saludo cumpleañero de Luis Jara a su hijo

"Felices 29 años, mi querido hijo @nicojarahasbun. Que orgullo siento de verte crecer y convertirte en el gran ser humano que eres", dijo en un comienzo el cantante.

En esa línea, Jara añadió que está "orgulloso de lo que has conseguido, y el esfuerzo y compromiso que le has puesto a cada desafío de la vida. Gracias por ser mi hijo, por ser tremendo hermano, cariñoso nieto, maravilloso amigo, tremendo profesional y un marido maravilloso".

"Gracias por dejarme entrar en tu vida, y sabes que cuentas conmigo para siempre. Abrazos a la distancia. Te amo", cerró Jara.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Luis Jara (@luisjaraoficial)

Todo sobre Luis Jara