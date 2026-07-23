Rebeca Naranjo llamó la atención con una nueva imagen tras someterse a una intervención estética

23 jul. 2026 - 16:50 hrs.

Rebeca Naranjo volvió a llamar la atención en redes sociales tras compartir una imagen de la nueva cirugía estética a la cual se sometió.

Se trata de una intervención en su nariz, la cual sorprendió a los seguidores luego de subir una fotografía a su cuenta secundaria de Instagram.

Nueva intervención de Rebeca Naranjo

En la imagen se puede ver a la ex de Nano Calderón con parches en su nariz, lo que hizo presumir de una eventual rinoplastia.

"Round #2", escribió la joven venezolana, sin querer entregar mayores detalles.

Instagram @ganaconreb3

Recordemos que esta no es la primera vez que Rebeca se somete a una intervención quirúrgica en su rostro. Y es que en septiembre de 2025, sufrió un accidente en moto junto a Nano Calderón.

En aquella ocasión, la influencer resultó con múltiples lesiones en su rostro y también en su cuerpo. De hecho, debió utilizar un corsé ortopédico por una fisura en la columna vertebral.

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