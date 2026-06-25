"Se cayó un edificio muy cerca": Rebeca Naranjo actualiza estado de su familia tras terremotos en Venezuela

25 jun. 2026 - 16:30 hrs.

Rebeca Naranjo utilizó sus redes sociales para actualizar sobre el estado de su familia tras los terremotos que azotaron a Venezuela la tarde de ayer miércoles.

El Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) informó que el primer sismo fue de magnitud 7,2 y menos de un minuto después hubo un segundo movimiento telúrico de magnitud 7,5.

La influencer fue una de las primeras celebridades venezolanas en Chile en reaccionar ante los devastadores terremotos.

Rebeca Naranja habla de su familia en Venezuela

Precisamente, a través de sus historias de Instagram, la expareja de Nano Calderón compartió un mensaje de solidaridad con las víctimas en su país.

Más tarde habló sobre su familia, asegurando que su abuela se encontraba en buenas condiciones, pese a residir en la zona afectada.

"¡Mi abuelita está bien, gracias a Dios! Pero sí se cayó un edificio muy cerca", indicó Rebeca.

"Gracias a todos los que me han escrito un mensajito, las quiero mucho", sostuvo la creadora de contenido.

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