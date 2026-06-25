El Juicio de los Ex - Capítulo 4: Debate sobre el estado de la relación entre Faloon Larraguibel y Rai Cerda

25 jun. 2026 - 01:30 hrs.

Este miércoles se emitió un nuevo capítulo de El Juicio de los Ex, el espacio conducido por Julio César Rodríguez que analiza los principales conflictos, romances y controversias que deja Volverías con tu Ex? 2.

La jornada estuvo marcada por un intenso debate sobre la actitud de Raimundo Cerda dentro del reality y el verdadero estado de su relación con Faloon Larraguibel.

Uno de los temas que concentró la atención del panel fue la interrogante sobre si Rai continúa enamorado de Faloon o si ambos acordaron una estrategia. La discusión dividió las opiniones de los panelistas, quienes analizaron las distintas señales que ha dado el participante durante su convivencia en la casona.

El Juicio de los Ex / MEGA

Estilista acusó a Sofía Latorre

Además, el programa abordó la polémica generada por Felipe Pérez, un estilista que acusó públicamente a Sofía Latorre de mantener una deuda por servicios relacionados con un certamen de belleza.

El espacio también contó con la participación telefónica de Silvina Varas, quien entregó su versión sobre la controversia y defendió a la exchica reality.

Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.

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