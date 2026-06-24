¿Ludmila debería volver con Álvaro?: Amiga de la participante entrega su opinión en El Juicio de los Ex

24 jun. 2026 - 01:33 hrs.

Un llamativo momento se vivió este martes en El Juicio de los Ex, cuando Olga Peshkova, amiga cercana de Ludmila Ksenofontova, entregó su opinión sobre una eventual reconciliación entre la participante y Álvaro Ballero.

La conversación surgió luego de que el panel analizara los conflictos que ambos han enfrentado dentro de Volverías con tu Ex? 2 y las posibilidades de que retomen su relación una vez finalizada la experiencia en el reality.

Olga Peshkova descarta una reconciliación entre Álvaro y Ludmila

Al ser consultada directamente sobre este escenario, Olga fue clara al señalar que no cree que hoy sea el momento adecuado para que vuelvan a estar juntos. "Yo creo que hoy día no. Hay muchas cosas que sanar, que trabajar, cosas personales", afirmó.

El Juicio de los Ex / MEGA

Pese a sus palabras, la amiga de Ludmila evitó responsabilizar a una sola persona por el quiebre de la relación y sostuvo que ambos tienen aspectos que resolver.

"Los problemas de pareja siempre son de los dos, no quiero decir que todo es problema de Álvaro o todo es de Luda", explicó.

En esa misma línea, aseguró que tanto Ludmila como Álvaro necesitan enfocarse en sus propios procesos antes de pensar en una nueva oportunidad como pareja. "Los dos tenían sus cosas y tienen que trabajar por separados", comentó.

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