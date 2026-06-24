"Falsa víctima": Oriana Marzoli lanza dura crítica a Huru Pardo por supuesta 'manipulación' de Claudio Rojas

24 jun. 2026 - 00:40 hrs.

Un intenso debate se vivió en el más reciente capítulo de El Juicio de los Ex, cuando el panel analizó la compleja relación entre Hurubachi Pardo y Claudio Rojas al interior de Volverías con tu Ex? 2.

La conversación surgió luego de que se mostraran imágenes de ambos participantes enfrentando nuevas diferencias dentro del encierro, situación que llevó al programa a plantear una pregunta que dividió opiniones: si el abogado está manipulando o no a su pareja.

Oriana Marzoli cuestiona a Huru Pardo

Aunque varios panelistas apuntaron sus críticas hacia Claudio Rojas, Oriana Marzoli sorprendió al poner el foco en Huru, asegurando que ella también tiene responsabilidad en la dinámica que mantiene con su pareja.

El Juicio de los Ex / MEGA

"Para ser un manipulador tiene que haber también la falsa víctima, que es ella, que se deja manipular. A mí que tampoco me vengan como la pobre mujer que ha entrado ahí engañada cuando él, en realidad, le está haciendo un favor", comentó.

La venezolana incluso aseguró que el abogado no tendría una necesidad real de participar en el reality y que su presencia estaría relacionada con apoyar a Huru. "A él no le hace falta el dinero, una profesión. Él está ahí para que la chica gane un poco de dinero", afirmó.

Más adelante, Marzoli insistió en que la participante ha recibido suficientes advertencias sobre su relación y que, aun así, ha decidido mantenerse en ella. "Todo el mundo le está diciendo a ella que está siendo manipulada. ¿Por qué ella no abre los ojos? Porque le da la gana de estar ahí", expresó.

Finalmente, también recordó una polémica declaración relacionada con la situación laboral de Huru, señalando que la participante tiene la capacidad de tomar sus propias decisiones si así lo quisiera.

"Igual con lo de 'ay, yo te mantengo y así no trabajas'. Pues, puedes decir perfectamente 'no me da la gana', pero ella se calla. A lo mejor sí le viene bien que la mantengan", concluyó.

Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.

Todo sobre Volverías con tu ex? 2