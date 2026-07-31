"Igual le tengo un cariño": 'La Chama' analizó el presente de Luis Mateucci en El Juicio de los Ex Digital

31 jul. 2026 - 01:17 hrs.

Este jueves, un nuevo capítulo de El Juicio de los Ex Digital tuvo como invitada a Alexandra Méndez, "La Chama", quien analizó la participación de su expareja Luis Mateucci en Volverías con tu Ex? 2 y también se refirió al vínculo que mantiene con Bárbara Córdoba dentro del reality.

Consultada por Michael Roldán sobre el desempeño del argentino en el encierro, la venezolana destacó el cambio que ha mostrado respecto de otros programas.

"Ha sido una evolución, creo. Creo que es como los Pokémon, va evolucionando", comentó entre risas. Luego agregó: "Pero pienso que la gente lo está queriendo por eso mismo, porque ha evolucionado ya. Igual mete su picante, que está bueno, mete su picante, que está bueno, y sabe en qué momento hacerlo, y eso es divertido".

El Juicio de los Ex / MEGA

Además, "La Chama" aseguró que Mateucci ha sabido generar distintas reacciones entre los participantes. "Yo creo que ha ocasionado que muchas personas hayan sacado una nueva personalidad, como lo ha sacado Rai. Raimundo antes era un chico totalmente diferente, que nadie lo había visto peleando, nadie lo había visto así como agresivo, y hemos visto un nuevo personaje. Entonces, creo que él sabe a quién atacar y en qué momento, y eso me gusta", afirmó.

Alexandra Méndez opinó sobre el acercamiento entre Luis Mateucci y Bárbara Córdoba

Más adelante, el panel también le consultó por la relación entre Luis Mateucci y Bárbara Córdoba al interior del reality. Aunque aclaró que su historia quedó en el pasado, reconoció el cariño que aún siente por el argentino. "Igual le tengo un cariño a Matteucci. Debo confesarlo", expresó.

Finalmente, Alexandra Méndez entregó su visión sobre la actitud que ha mostrado Bárbara con el participante y aseguró que existe una diferencia en la forma en que se juzgan este tipo de conductas. "Si viéramos un hombre hacer lo que hace ella, está mal y lo juzgaríamos, pero como es una mujer, no lo juzgamos. Entonces, siento que los hombres en este reality se están como que en una línea muy corta y muy delgada de que lo funen, de que lo juzguen", concluyó.

Todo sobre El Juicio de los Ex