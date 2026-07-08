"Sabe perfectamente en qué consiste un reality": Danilo 21 responde a Álvaro Ballero en El Juicio de los Ex

08 jul. 2026 - 01:15 hrs.

Este martes, en un nuevo capítulo de El Juicio de los Ex, Danilo 21 se refirió a la conversación pendiente que, según reveló Álvaro Ballero, ambos mantienen tras las diferencias que surgieron por sus opiniones sobre Volverías con tu Ex? 2.

Consultado sobre el tema, el panelista explicó que el origen de ese intercambio estaría relacionado con algunos comentarios que realizó en el React oficial del reality, donde cuestionó la postura que ha adoptado Ballero frente a las dinámicas del programa.

Danilo 21 responde a Álvaro Ballero

"La cuenta yo creo que me estaba increpando por unos comentarios que yo hice en torno al reality, porque Álvaro cuestionaba mucho las dinámicas que se generaban", comentó.

El Juicio de los Ex / MEGA

En esa línea, Danilo 21 sostuvo que le llama la atención que el chico reality critique actividades propias del formato, considerando su experiencia en este tipo de programas. "Lo que yo dije en el React es que él, como una persona que ha trabajado tanto dentro de un reality como fuera, como creativo, sabe perfectamente en qué consiste un reality", afirmó.

Finalmente, el influencer aseguró que, a su juicio, Álvaro Ballero conocía perfectamente el tipo de experiencia que viviría al ingresar al encierro.

"Si él aceptó entrar a este reality sabiendo lo que es Volverías con tu Ex?, no entiendo por qué ahora se sorprende de las actividades que se viven adentro. Él las cuestiona constantemente, dice: 'A mí no me parece esto, yo creo que esto es terrible, esto es poco ético'. Esa era mi apreciación. Y a él no le gustó", concluyó.

Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.

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