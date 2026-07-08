"Me han llamado muchos medios...": Julio César Rodríguez aclara su tensa discusión con Álvaro Ballero

08 jul. 2026 - 00:51 hrs.

Este martes, en un nuevo capítulo de El Juicio de los Ex, Julio César Rodríguez se refirió a la tensa conversación que protagonizó con Álvaro Ballero durante el último cara a cara de Volverías con tu Ex? 2, aclarando el origen del intercambio que generó diversas reacciones.

Tras revivir el momento, el animador quiso despejar cualquier especulación y aseguró que mantiene una buena relación con el chico reality.

Julio César Rodríguez aclara su tenso cara a cara con Álvaro Ballero

"Yo quiero aclarar una cosa porque me han llamado muchos medios. Yo me llevo súper bien con Álvaro. Y de hecho me llevé bien con él hasta el último minuto, hasta el último minuto de este cara a cara", afirmó.

El Juicio de los Ex / MEGA

Posteriormente, Julio César explicó que el momento de tensión se produjo porque no pudo desarrollar la pregunta que tenía preparada.

"Lo que pasa es que ahí tuvimos un problema porque no me dejaba formular la pregunta, porque la pregunta no era sobre la vida, era sobre las actividades", sostuvo.

"Yo quería cerrar hablándole de las actividades que estamos haciendo, que es lo que ustedes mismos están diciendo acá. Digamos, o sea, ¿Ludmila es realmente perversa, es mala mujer, está defraudando a los niños por bailar así, por jugar, por hacer una actividad en la piscina?", planteó.

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