¿Quería retomar su romance con Rai Cerda en el reality?: Sofía Latorre revela la verdad en El Juicio de los Ex
Este lunes, en El Juicio de los Ex, Sofía Latorre sinceró sus sentimientos hacia Raimundo Cerda y reconoció que, pese a los conflictos que vivieron durante su paso por Volverías con tu Ex? 2, sí quería darse una nueva oportunidad con su expareja.
La confesión surgió luego de que Oriana Marzoli cuestionara las contradicciones que, a su juicio, mostró Sofía respecto a sus sentimientos por Rai, por lo que decidió preguntarle directamente cuáles eran sus verdaderas intenciones.
Sofía Latorre confesó que quería volver con Rai Cerda
Frente a la consulta de la panelista, Sofía fue clara al reconocer que sí tenía deseos de reconstruir la relación. "Yo sí quería intentarlo con él", respondió.
Sin embargo, explicó que, aunque seguía sintiendo cosas por Rai, hubo situaciones que la hicieron priorizar su bienestar y tomar distancia.
"Solamente que había veces en que yo conversaba con él y me hacía cosas puntuales que yo decía como: 'Ok, ya no sigamos, cortémoslo'. Aunque yo sí quería, hacía lo correcto para mí", aseguró.
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