Yamila Reyna rompió el silencio sobre su proceso tras quiebre con Américo: "No tengo rencor"

01 jul. 2026 - 10:50 hrs.

En el nuevo capítulo de El Juicio de los Ex, Yamila Reyna habló sobre la bullada relación amorosa que tuvo con Américo, la cual terminó con una denuncia por violencia intrafamiliar.

"Es algo doloroso. El amor no se va de la noche a la mañana, hay un corazón que todavía está dolido, todavía tiene sentimientos, pero que está viviendo el proceso. Estoy muy tranquila al estar lejos de casa, hace que pueda estar muy aislada, muy protegida por el equipo y que pueda vivir en soledad este duelo", comenzó diciendo la actriz.

También, se refirió a los cuestionamientos que ha recibido por seguir hablando del tema:"Si es criticable o no, es menos de cinco meses, creo que es poco el tiempo para un amor tan grande y me lo voy a vivir hasta que sea necesario y no me avergüenzo de decirlo".

El Juicio de los Ex

El llamado de Yamila Reyna

Por otro lado, Yamila Reyna se refirió a su actual pensamiento sobre Américo: "Voy mejorando, retrocedes y avanzas. Quiero decirle a las mujeres, o en general, hay hombres que también les ha sucedido esta situación, que mientras más visibilice, más vamos a evitar que siga sucediendo. No sean rencorosos, yo actualmente no tengo rencor con mi expareja, todos tenemos el derecho a equivocarnos, somos luz y somos sombras, pero si creo que cuando alguien comete un error, tiene que aprender a pedir perdón".

Otro de los temas a los que se refirió la animadora de actividades de Volverías con tu ex? 2 es la razón por la que decidió llevar todo a la justicia: "Yo denuncié por mi dignidad, mi amor propio, por poner mis valores primeros, porque a mí me criaron de esta forma, no tiene que ver con lo que haga el otro".

Finalmente, la trasandina hizo un serio llamado a las autoridades, en cuanto a las filtraciones de casos complejos: "Un mensaje para el ministerio de la mujer, para el juzgado de familia, quien fue que dejó que se filtrara una denuncia y es totalmente vergonzoso, no tengo ni palabras para describir lo que sentí cuando vi pública la denuncia. Da lo mismo que yo haya denunciado, el culpable es el juzgado, eso no puede pasar, si vieras la cantidad de mujeres que me escribieron y me dijeron 'por esto yo no denuncio', es un tirón de orejas, no pueden filtrarse declaraciones de mujeres que deben ser protegidas".

Video disponible durante 180 días desde la fecha de publicación.

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