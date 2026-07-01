¿Luis Mateucci fue el amor de su vida?: Oriana Marzoli respondió sin filtro en El Juicio de los Ex

01 jul. 2026 - 01:31 hrs.

Este martes, en El Juicio de los Ex, Oriana Marzoli reaccionó a la confesión que realizó Luis Mateucci en Volverías con tu Ex? 2, donde aseguró que ella fue el gran amor de su vida durante una prueba con detector de mentiras.

Tras revisar las imágenes del reality, el panel quiso conocer la opinión de la española y saber si compartía los sentimientos expresados por su expareja.

¿Fue Luis Mateucci el amor de la vida de Oriana Marzoli?

Julio César Rodríguez fue directo y le preguntó a Oriana si Luis Mateucci había sido el amor de su vida, considerando la confesión que hizo el argentino en el encierro. "No, no, no. O sea, lo fue en su momento", respondió Marzoli.

El Juicio de los Ex / MEGA

Posteriormente, Rocío González quiso saber si actualmente ese lugar lo ocupa Facundo González, con quien mantuvo una relación que llegó a su fin hace solo unas semanas.

"Ahora mismo siento que sí, pero también es verdad que los haters dirán: 'A ver hija, lo has dicho de todos tus exnovios'. Es que yo vivo el amor intensamente. Como decía Yamila, que es muy intensa, yo igual. Yo en cada momento que estoy con alguien siento que es el amor de mi vida porque, si no, ¿para qué me meto con ellos?", concluyó Oriana.

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