"Me hizo mucho daño": Julio César Rodríguez revela cómo fue víctima del mal uso de la inteligencia artificial
Este miércoles, Julio César Rodríguez reveló en El Juicio de los Ex el grave problema que enfrentó tras convertirse en víctima de un montaje realizado con inteligencia artificial.
El animador aseguró que un audio falso difundido en redes sociales le provocó un importante daño y aprovechó la instancia para advertir sobre los riesgos que esta tecnología representa para el periodismo.
"Los audios con inteligencia artificial van a marcar un antes y un después. Si ustedes van a emitir un audio sin ir a la fuente y preguntar si él emitió ese audio, van a dejar la cagada en los medios de información", señaló.
Julio César Rodríguez revela experiencia con la inteligencia artificial
El conductor aseguró que este será uno de los principales desafíos que enfrentará el periodismo en los próximos años. "Es el problema número uno que vamos a tener los periodistas, no solamente de espectáculo, los periodistas en Chile", afirmó.
En ese contexto, reveló que él mismo fue víctima de un montaje realizado con inteligencia artificial, situación que, según contó, le provocó un importante daño personal. "A mí una vez me pusieron un audio como de un haitiano y le pusieron un audio sobre mí como que yo le gritaba, como que le había pegado a una mujer en el 2020", relató.Ir a la siguiente nota
Rodríguez explicó que ese contenido continúa circulando en redes sociales pese a ser falso. "Me hizo mucho daño, todavía está en las redes sociales, era con inteligencia artificial", sostuvo.
Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.
Leer más de
Más Mejores momentos
-
"Un chico muy ingenuo": Oriana Marzoli cree que Faloon Larraguibel estaría manipulando a Rai Cerda
-
Francisca Madrid afirmó que Hurubachi Pardo la habría contactado para hablar de Claudio Rojas
-
"Me molestó que me negara": Francisca Madrid cuenta su versión de su vínculo con Claudio Rojas
-
¿Ludmila debería volver con Álvaro?: Amiga de la participante entrega su opinión en El Juicio de los Ex
-
"Falsa víctima": Oriana Marzoli lanza dura crítica a Huru Pardo por supuesta 'manipulación' de Claudio Rojas
-
"Rigeo me habló amenazándome": Luis Mateucci explica su conflicto con el cantante en El Juicio de los Ex