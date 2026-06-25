"Me hizo mucho daño": Julio César Rodríguez revela cómo fue víctima del mal uso de la inteligencia artificial

25 jun. 2026 - 01:12 hrs.

Este miércoles, Julio César Rodríguez reveló en El Juicio de los Ex el grave problema que enfrentó tras convertirse en víctima de un montaje realizado con inteligencia artificial.

El animador aseguró que un audio falso difundido en redes sociales le provocó un importante daño y aprovechó la instancia para advertir sobre los riesgos que esta tecnología representa para el periodismo.

"Los audios con inteligencia artificial van a marcar un antes y un después. Si ustedes van a emitir un audio sin ir a la fuente y preguntar si él emitió ese audio, van a dejar la cagada en los medios de información", señaló.

El Juicio de los Ex / MEGA

Julio César Rodríguez revela experiencia con la inteligencia artificial

El conductor aseguró que este será uno de los principales desafíos que enfrentará el periodismo en los próximos años. "Es el problema número uno que vamos a tener los periodistas, no solamente de espectáculo, los periodistas en Chile", afirmó.

En ese contexto, reveló que él mismo fue víctima de un montaje realizado con inteligencia artificial, situación que, según contó, le provocó un importante daño personal. "A mí una vez me pusieron un audio como de un haitiano y le pusieron un audio sobre mí como que yo le gritaba, como que le había pegado a una mujer en el 2020", relató.

Rodríguez explicó que ese contenido continúa circulando en redes sociales pese a ser falso. "Me hizo mucho daño, todavía está en las redes sociales, era con inteligencia artificial", sostuvo.

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