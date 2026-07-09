Oriana Marzoli no dudó: Este es su favorito para ganar Volverías Con Tu Ex? 2

09 jul. 2026 - 12:10 hrs.

Tras el final del capítulo de El Juicio de los Ex, el influencer Soyorly estuvo encargado de recorrer el backstage del programa, instancia en la que se encontró con Oriana Marzoli.

La chica reality, quien siempre se mostró muy amistosa con los creadores de contenido, se detuvo un momento para responder a las preguntas de Soyorly, quien no dudó en preguntar una de las grandes preguntas que debía responder Oriana antes del cierre del primer ciclo de El Juicio de los Ex.

Y es que Oriana no esquivó la interrogante y dejó en claro quién es su favorito para ganar esta versión de Volverías Con Tu Ex?

El Juicio de los Ex / MEGA

¿Quién es el favorito de Oriana Marzoli?

Sin duda alguna, Oriana declaró que su favorito para ganar Volverías Con Tu Ex? 2 es su expareja. "Obviamente, ¿qué te voy a decir?, Luis Mateucci", dijo muy feliz.

Cabe recordar que Oriana Marzoli fue la gran ganadora de la primera versión de Volverías con tu ex? con él, por lo que lo apoya para que salga victorioso nuevamente.

"Que marque historia, y si ya ganó el primero, pues que gane el segundo", declaró Oriana, dejando en evidencia que es el participante al que más apoya en esta temporada..

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