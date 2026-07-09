Por defender a Fran Maira: Oriana Marzoli respalda a Rai Cerda tras tensa discusión con Austin Palao

09 jul. 2026 - 01:09 hrs.

Este miércoles, en un nuevo capítulo de El Juicio de los Ex, Oriana Marzoli entregó su opinión sobre el enfrentamiento entre Raimundo Cerda y Austin Palao durante el cara a cara de Volverías con tu Ex? 2.

La española cuestionó que Austin se molestara por las menciones a su expareja, Fran Maira, recordando que fue él quien volvió a instalar el tema días antes.

"Si fuiste tú el que la mencionó el otro día en la conversación con Flavia, donde la negaste, de una manera tan absurda, tan ridícula, cuando todo el mundo sabe que fue tu relación oficial", afirmó.

Volverías con tu Ex? 2 / Mega

Oriana Marzoli respalda a Rai Cerda

Además, Oriana respaldó la actitud de Raimundo Cerda, asegurando que durante un reality anterior fue testigo de la relación entre Austin y Fran Maira.

"Rai tiene toda la razón porque juntos en el otro reality veíamos cómo él tenía estas actitudes con Fran y nosotros dos éramos los que la abrazábamos y la apoyábamos cuando ella se venía a quejar con nosotros. Está en todo su derecho de decir lo que le dé la gana al ser su amigo. Y si no quiere pues no haber entrado o no haberse hecho novia de Fran", sostuvo.

Sin embargo, la exchica reality marcó distancia con la reacción que tuvo Rai durante la discusión y aseguró que ese tipo de conductas no deben justificarse.

"No voy a justificar el hecho de que Rai se ponga un poquito violentito. Eso no justifica nada. Las distancias siempre hay que tenerlas, yo estoy en contra de cruzar esa línea", concluyó.

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