El Juicio de los Ex - Capítulo 10: Debate sobre la pelea entre Rai Cerda y Austin Palao

09 jul. 2026 - 01:25 hrs.

Este miércoles se emitió un nuevo capítulo de El Juicio de los Ex, el espacio conducido por Julio César Rodríguez que analiza los principales conflictos, romances y controversias que deja Volverías con tu Ex? 2.

La jornada estuvo marcada por el análisis del intenso enfrentamiento que protagonizaron Raimundo Cerda y Austin Palao durante el último cara a cara del reality, luego de que ambos terminaran enfrentándose a raíz de sus diferencias por Fran Maira.

Los panelistas debatieron sobre el origen del conflicto y analizaron si Rai hizo bien al defender a su amiga, además de comentar la reacción que tuvo Austin durante la discusión.

El Juicio de los Ex / MEGA

La actitud de Rai Cerda en el encierro

Otro de los temas que marcó el programa fue el complejo presente que atraviesa Raimundo Cerda dentro del encierro, luego de protagonizar distintos momentos de tensión durante los últimos días.

Además, el panel abordó el estado emocional del participante y debatió si sus recientes reacciones responden a la presión propia del reality o a motivos externos.

Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.

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