"Tiene mucha fuerza...": Julio César Rodríguez revela detalles inéditos de la pelea entre Rai y Austin

09 jul. 2026 - 00:46 hrs.

Este miércoles, en un nuevo capítulo de El Juicio de los Ex, Julio César Rodríguez reveló detalles inéditos de la fuerte pelea que protagonizaron Raimundo Cerda y Austin Palao durante el último cara a cara de Volverías con tu Ex? 2.

El animador comenzó destacando el actuar del productor Willy Parada, a quien atribuyó un rol clave para evitar que el enfrentamiento pasara a mayores.

"Yo quiero agradecerle aquí y rendirle honores a Willy Parada. Haciendo honor a su apellido, le hizo una parada a la pelea", comentó, mientras el panel aplaudía su intervención.

El Juicio de los Ex / MEGA

Julio César Rodríguez revela detalles inéditos

Más adelante, Julio César sorprendió al revelar que las imágenes emitidas no alcanzaron a mostrar la intensidad del momento.

"Les voy a contar un secreto, un secreto peruano. Aquí no se alcanza a ver lo sacado que estaba Austin. Austin estaba muy, muy sacado. El que no soltaba al otro era Austin", aseguró.

Finalmente, el conductor explicó que la tensión obligó a detener por varios minutos la grabación del programa.

"A Austin lo tuvieron que llevar para allá. Nos demoramos 12, 13 o 15 minutos en partir porque no lo podían calmar entre varios. Tiene mucha fuerza Austin", concluyó.

Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.

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