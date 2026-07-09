"Tiene mucha fuerza...": Julio César Rodríguez revela detalles inéditos de la pelea entre Rai y Austin
Este miércoles, en un nuevo capítulo de El Juicio de los Ex, Julio César Rodríguez reveló detalles inéditos de la fuerte pelea que protagonizaron Raimundo Cerda y Austin Palao durante el último cara a cara de Volverías con tu Ex? 2.
El animador comenzó destacando el actuar del productor Willy Parada, a quien atribuyó un rol clave para evitar que el enfrentamiento pasara a mayores.
"Yo quiero agradecerle aquí y rendirle honores a Willy Parada. Haciendo honor a su apellido, le hizo una parada a la pelea", comentó, mientras el panel aplaudía su intervención.
Julio César Rodríguez revela detalles inéditos
Más adelante, Julio César sorprendió al revelar que las imágenes emitidas no alcanzaron a mostrar la intensidad del momento.
"Les voy a contar un secreto, un secreto peruano. Aquí no se alcanza a ver lo sacado que estaba Austin. Austin estaba muy, muy sacado. El que no soltaba al otro era Austin", aseguró.Ir a la siguiente nota
Finalmente, el conductor explicó que la tensión obligó a detener por varios minutos la grabación del programa.
"A Austin lo tuvieron que llevar para allá. Nos demoramos 12, 13 o 15 minutos en partir porque no lo podían calmar entre varios. Tiene mucha fuerza Austin", concluyó.
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