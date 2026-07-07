"Qué rabia me da": Oriana Marzoli critica a Austin Palao por negar a Fran Maira en El Juicio de los Ex

07 jul. 2026 - 01:27 hrs.

Este lunes, en un nuevo capítulo de El Juicio de los Ex, Oriana Marzoli lanzó duras críticas contra Austin Palao, luego de que el peruano asegurara que su vínculo con Fran Maira no fue una relación formal.

La española recordó que hace dos años ya había cuestionado públicamente la actitud de Austin y aseguró que el tiempo terminó dándole la razón.

La crítica de Oriana Marzoli a Austin Palao

"Me encanta que de todas formas el tiempo siempre me acabe dando la razón. Yo hace dos años dije muy claramente que él me parecía un manipulador y un súper machista, que no dejaba brillar a Fran, que por cierto sí fue su novia durante 9 meses", afirmó.

El Juicio de los Ex / MEGA

Oriana también sostuvo que la relación entre ambos era conocida públicamente en Perú y cuestionó que Austin intente desconocerla. "Aparte de todo esto, también la presentó en un programa en Perú, al que también fui yo en su momento con Facundo. O sea, que deje de ocultar esto, que es evidente para todos", expresó.

Finalmente, la exchica reality insistió en que el comportamiento de Austin con Fran Maira era evidente y aseguró que incluso lo había advertido hace años.

"En todo caso, le hacía lo mismo, no la dejaba brillar. Hay un video espectacular mío donde yo le digo esto. Es que, en fin, qué rabia me da, pero al mismo tiempo me alegra que se esté diciendo él solo y que no pare de cagarla", cerró.

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