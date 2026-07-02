"Fue una humillación para mí": Sofía Latorre recuerda incómodo momento con Rai Cerda en VCTE 2

02 jul. 2026 - 00:24 hrs.

Este miércoles, en El Juicio de los Ex, Sofía Latorre fue la gran invitada del programa luego de convertirse en la segunda eliminada de Volverías con tu Ex? 2. Durante la conversación, la exchica reality repasó algunos de los momentos más difíciles que vivió junto a Raimundo Cerda dentro de la casona.

Uno de los temas que abordó fue la comentada dinámica en la que Rai decidió no darle un beso, situación que, según confesó, la hizo sentirse profundamente humillada.

Sofía Latorre recordó el incómodo momento con Rai Cerda

Consultada sobre ese episodio, Sofía aclaró que el problema nunca fue el rechazo, sino la forma en que su expareja actuó frente a todos.

Volverías con tu Ex? 2 / Mega

"Es que a mí no me molestó que no me haya dado el beso. Yo siempre le dije: 'Voy a respetar tus tiempos, que si no me quieres dar un beso o lo que sea, lo respeto'. Pero hay formas y formas. Siento que cómo lo hizo fue una humillación para mí", expresó.

La exparticipante explicó que le habría bastado una conversación honesta para entender la decisión de Rai.

"Qué lata que te agarre en la cara, que el cuerpo te lo peguen. ¿Con qué intención? ¿Para decirme en la cara que no te quiero dar un beso? ¿Por qué no me tomaste la mano y me dijiste, mirándome a los ojos: 'Sofi, te tengo mucho cariño, pero prefiero no darte el piquito'?", cuestionó.

Finalmente, Latorre aseguró que habría comprendido perfectamente esa decisión si él se la hubiera comunicado de otra manera.

"Yo te lo juro, lo entiendo y le digo: 'Te lo respeto, está perfecto'. Pero la necesidad de dejarme con la cara estirada lo encontré feo, porque yo sí iba a hacer la actividad", concluyó.

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