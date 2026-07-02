"Muchas gracias": Así sorprendieron a Julio César Rodríguez por su cumpleaños en El Juicio de los Ex
Este miércoles, en El Juicio de los Ex, el panel sorprendió a Julio César Rodríguez con una especial celebración por su cumpleaños número 57.
El emotivo momento comenzó cuando Oriana Marzoli ingresó al estudio con una torta, mientras el público y los presentes le cantaban el tradicional "Cumpleaños feliz".
Tras agradecer el gesto, el conductor aprovechó la instancia para dedicar unas sentidas palabras al equipo del programa y a Mega por la oportunidad de desarrollar este nuevo proyecto televisivo.
Julio César Rodríguez agradeció el cariño del equipo
"Muchas gracias a toda la gente, muchas gracias a Mega, muchas gracias por darnos la oportunidad en este canal de tener este entorno, de traer a todos los chiquillos, a creadores de contenido, de integrarlos al canal, de tener un 360 bonito y de hacer televisión en vivo hasta esta hora", expresó.
Finalmente, Julio César Rodríguez contó que la celebración sería breve, ya que inmediatamente después del programa debía viajar para continuar con las grabaciones de Volverías con tu Ex? 2.Ir a la siguiente nota
"La verdad es que hoy voy a pasar parte de mi cumpleaños en un avión, porque me voy de aquí, después de este programa, todos los miércoles, a Perú", concluyó.
Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.
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