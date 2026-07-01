¿Tiene futuro una relación entre Estefi y Mariano?: Panel de El Juicio de los Ex debate sobre la pareja

01 jul. 2026 - 00:37 hrs.

Este martes, en El Juicio de los Ex, el panel debatió sobre el creciente acercamiento entre Estefanía Marquis y Mariano Brozincevic al interior de Volverías con tu Ex? 2, analizando si ambos tienen posibilidades de iniciar una relación sentimental.

La conversación se dio luego de revisar las interacciones entre ambos participantes, instancia en la que los panelistas entregaron distintas opiniones sobre las verdaderas intenciones de cada uno.

¿Tiene futuro una relación entre Estefi y Mariano?

Quien fue más crítica fue Rocío González, asegurando que no ve un futuro para la pareja y cuestionando las motivaciones de ambos. "Ellos no tienen nada de onda. Estefi le gusta él solo por conveniencia y Mariano simplemente está caliente", afirmó.

Tras escuchar sus palabras, Oriana Marzoli quiso profundizar en su postura y le consultó: "¿Qué tipo de interés tendría Estefi en Mariano?".

El Juicio de los Ex / MEGA

"Para mantenerse dentro del reality", respondió Rocío.

Sin embargo, Oriana no compartió ese análisis y defendió a la participante, asegurando que no necesita acercarse a Mariano para mantenerse vigente en el programa.

"No creo que lo necesite. Al final tiene otras chicas que están buscando polémica con ella, discutiendo. Luego tiene al final a Kaoto, no creo que necesite colgarse de Mariano", concluyó Marzoli.

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