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"¡Soy Team Luli!": Esta fue la razón por la que Oriana Marzoli apoyó a Nicole Moreno en El Juicio de los Ex

  • Por Sebastián Mena

Este lunes, en El Juicio de los Ex, Oriana Marzoli sorprendió al mostrar públicamente su apoyo a Nicole Moreno, con quien protagonizó recordados enfrentamientos hace más de una década.

Todo surgió durante un debate sobre los recientes conflictos entre Bárbara Córdoba y Luli al interior de Volverías con tu Ex? 2, instancia en la que el panel expuso distintas posturas sobre la discusión.

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Oriana Marzoli le mostró su apoyo a Luli

Durante el análisis, Sergio Schilling planteó que ambas participantes habían sido agresivas en sus declaraciones. Sin embargo, Marzoli interrumpió al psicólogo para defender a Nicole, asegurando que solo estaba reaccionando a las acusaciones de Córdoba.

El Juicio de los Ex / MEGA

"Acción, reacción, acto, consecuencia. Tienes razón, Luli", expresó la venezolana.

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Finalmente, Oriana manifestó abiertamente su respaldo a Nicole Moreno, un gesto impensado considerando la conflictiva relación que ambas mantuvieron durante Amor a Prueba (2014).

"¡Luli, estoy contigo! ¡Soy team Luli! ¡Luli! Hashtag Team Luli", afirmó Marzoli.

Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.

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