"¡Soy Team Luli!": Esta fue la razón por la que Oriana Marzoli apoyó a Nicole Moreno en El Juicio de los Ex
Este lunes, en El Juicio de los Ex, Oriana Marzoli sorprendió al mostrar públicamente su apoyo a Nicole Moreno, con quien protagonizó recordados enfrentamientos hace más de una década.
Todo surgió durante un debate sobre los recientes conflictos entre Bárbara Córdoba y Luli al interior de Volverías con tu Ex? 2, instancia en la que el panel expuso distintas posturas sobre la discusión.
Oriana Marzoli le mostró su apoyo a Luli
Durante el análisis, Sergio Schilling planteó que ambas participantes habían sido agresivas en sus declaraciones. Sin embargo, Marzoli interrumpió al psicólogo para defender a Nicole, asegurando que solo estaba reaccionando a las acusaciones de Córdoba.
"Acción, reacción, acto, consecuencia. Tienes razón, Luli", expresó la venezolana.
Finalmente, Oriana manifestó abiertamente su respaldo a Nicole Moreno, un gesto impensado considerando la conflictiva relación que ambas mantuvieron durante Amor a Prueba (2014).
"¡Luli, estoy contigo! ¡Soy team Luli! ¡Luli! Hashtag Team Luli", afirmó Marzoli.
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