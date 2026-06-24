Francisca Madrid afirmó que Hurubachi Pardo la habría contactado para hablar de Claudio Rojas
En el tercer capítulo de El Juicio de los Ex, Francisca Madrid, mujer que habría estado con Claudio Rojas antes de su ingreso a Volverías Con Tu Ex? 2, relató que Hurubachi Pardo, con quien el abogado ingresó al reality como dupla, se habría contactado con ella para conocer detalles de la conexión que supuestamente ocurrió entre ambos.
La joven, que apareció desde el público, habría sido invitada al programa por Danilo 21 luego de contactos previos y conversaciones relacionadas al programa.
Fue así como Madrid relató que Hurubachi Pardo le habría enviado mensajes a través de Instagram para preguntarle por la relación cercana que, según ella, afirma haber tenido con Claudio Rojas.
¿Hubo una llamada?
"Ella me habló para preguntarme también", dijo Madrid, y añadió que "ella me habló por Instagram para preguntarme qué era lo que había pasado, que ella no quería estar con alguien que le mintiera así, mientras le decía que la amaba y que por favor yo le dijera lo que había pasado".
Tras recibir el mensaje, Francisca explicó que lo primero que hizo fue mandar toda la conversación a Claudio: "Oye me habló, qué onda, qué pasa entre ustedes y ahí me dijo 'por fa no le digas nada', pero salió lo de la mentira y ahí ya no me gustó".
"Yo le dije a la Huru: "Pregúntame lo que quieras, te voy a decir todo, pregúntame lo que necesites", y ahí borró el mensaje y no me respondió", aseveró.
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