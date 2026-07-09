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"Un equipo maravilloso": Oriana Marzoli se emociona hasta las lágrimas al despedirse de El Juicio de los Ex

  • Por Matías Rivera

La noche de este miércoles se vivió el cierre del primer ciclo de El Juicio de los Ex, programa conducido por Julio César Rodríguez y que contaba con la presencia de Oriana Marzoli como panelista. 

Por lo mismo, en el cierre de este primer ciclo, Julio César se tomó un tiempo al final del programa para agradecer a la chica reality por su compromiso y ética laboral con El Juicio de los Ex, así como su constante aporte a la conversación. 

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"Quiero dar un agradecimiento muy, muy especial a Oriana por todo lo que ha entregado, por todo lo que ha hecho", afirmó JC, instancia en la que el público comenzó a corear "histórica". 

La emoción de Oriana Marzoli 

Mientras escuchaba al público, Oriana, visiblemente emocionada, pidió que no siguieran, ya que de lo contrario comenzaría a llorar. 

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En esa línea, Julio César agradeció por "el amor que les has puesto al proyecto, por estar siempre apoyándonos en todo, así que muchas gracias".

Oriana Marzoli
El Juicio de los Ex / MEGA

"Gracias a vosotros por la oportunidad y sois un equipo maravilloso, no solo el público, la gente que está detrás, tú, los panelistas y también los creadores de contenido", expresó Oriana, quien no podía contener la emoción. 

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