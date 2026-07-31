"Ya estábamos chatos...": El Juicio de los Ex Digital debatió la salida de Álvaro Ballero del reality
Este jueves, el reestreno de El Juicio de los Ex Digital abordó la sorpresiva salida de Álvaro Ballero del reality Volverías con tu Ex? 2, generando un debate entre los panelistas sobre el rol que desempeñó dentro del encierro.
Durante la conversación, Poli Flores reconoció que la partida del participante podría significar un cambio para la convivencia.
"Yo creo que nos da un alivio, pero siento que lo vamos a extrañar para terminar de entender ciertas cosas. Entonces, nos va a servir para entender cosas, pero no sé si lo vamos a extrañar junto a Ludmila", expresó.
Debate sobre la salida de Álvaro Ballero
En ese contexto, Michael Roldán puso sobre la mesa una de las escenas que más llamó su atención y le pidió la opinión a Cristina Avilés. "¿Qué te parece a ti, Cristi, con esta salida de Álvaro? Que a mí me parece que todo lo de Álvaro es demasiado analizable, pero quiero quedarme en el punto cuando le dice a Ludmila: 'Ya te pusiste muy pesada, repitamos la salida'. Como director del reality", comentó.
Ante esto, Cristina Avilés fue crítica con la actitud del exparticipante y aseguró que buscaba controlar constantemente las situaciones. "No, es que él quiere que todo salga a su pinta, y por eso discrepo un poco con la Poli de que lo vamos a extrañar, como que genere contenido adentro, porque es como, no, ya estábamos chatos, es muy duro para el concurso, todos le hemos dicho como cambia un poco", dijo.
Además, la panelista sostuvo que los propios participantes intentaron que Ballero se mostrara de una manera distinta durante el reality. "Todos los chicos adentro del reality le decían como libérate, tú, juega un poco más, diviértete, estamos pasándolo bien en una actividad y él nunca lo hizo, nunca se relajó siempre hasta el último minuto", señaló.Ir a la siguiente nota
Finalmente, Cristina Avilés también cuestionó la forma en que enfrentó su despedida y la relación que mantuvo con Ludmila. "Quiso poner las cosas a su favor, un poco manipulador ahí con Ludmila, como ya me voy, me voy", concluyó.
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