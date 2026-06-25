"Un chico muy ingenuo": Oriana Marzoli cree que Faloon Larraguibel estaría manipulando a Rai Cerda

25 jun. 2026 - 00:44 hrs.

Un intenso debate se vivió este miércoles en El Juicio de los Ex, donde el panel analizó la relación entre Faloon Larraguibel y Raimundo Cerda.

La conversación giró en torno a una interrogante que dividió a los panelistas: si Rai sigue realmente enamorado de Faloon o si ambos estarían utilizando su historia como parte de una estrategia.

Oriana Marzoli cree que Faloon manipula a Rai

En medio del debate, Oriana Marzoli aseguró que, a su juicio, existe un acuerdo entre ambos participantes, aunque sostuvo que quien lleva el control de la situación es Faloon.

El Juicio de los Ex / MEGA

"Evidentemente, creo que se han puesto de acuerdo. No me gusta a lo que se está prestando él. Yo considero a él como un chico muy ingenuo", afirmó.

La venezolana fue más allá y aseguró que la diferencia de edad y experiencia entre ambos influye en la dinámica que mantienen dentro del encierro. "De verdad, creo que ella al final le lleva no sé cuántos años, ella es un poco la que lo está manipulando", sostuvo.

Sin embargo, Danilo 21 no compartió la teoría de Marzoli y respondió de inmediato con una visión completamente opuesta sobre la pareja. "¡Ay, pero por favor! ¡Rai está usando a Faloon!", lanzó el influencer.

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