El Juicio de los Ex - Capítulo 3: ¿Claudio Rojas está manipulando a Hurubachi Pardo?

24 jun. 2026 - 01:21 hrs.

Este martes se emitió un nuevo capítulo de El Juicio de los Ex, el espacio conducido por Julio César Rodríguez que analiza los principales conflictos, romances y controversias que deja Volverías con tu Ex? 2.

Uno de los temas que marcó la jornada fue el debate sobre la relación entre Hurubachi Pardo y Claudio Rojas. Tras revisar imágenes de ambos en el encierro, el panel discutió si el abogado estaría manipulando a su expareja, una interrogante que dividió las opiniones de los presentes.

Todo sobre El Juicio de los Ex

Tras esto, Danilo 21 invitó a Francisca Madrid, la supuesta expareja de Claudio Rojas, quien afirmó que incluso conversó con Huru sobre su relación con el abogado.

El Juicio de los Ex / MEGA

Amiga de Ludmila analiza su relación con Álvaro

La jornada también contó con la participación de Olga Peshkova, amiga cercana de Ludmila Ksenofontova, quien entregó su visión sobre el complejo presente que atraviesa la participante junto a Álvaro Ballero.

Durante la conversación, Olga abordó la posibilidad de una futura reconciliación entre ambos, asegurando que antes deben resolver asuntos personales y sanar diversas situaciones pendientes.

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