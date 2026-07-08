Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

El Juicio de los Ex - Capítulo 9: Debate sobre la conflictiva relación entre Ludmila y Álvaro

  • Por Mega

Este martes se emitió un nuevo capítulo de El Juicio de los Ex, el espacio conducido por Julio César Rodríguez que analiza los principales conflictos, romances y controversias que deja Volverías con tu Ex? 2.

La jornada estuvo marcada por un intenso debate en torno a los celos que ha demostrado Álvaro Ballero hacia Ludmila Ksenofontova, luego de la actividad del baile bajo la lluvia

Lo más visto de El Juicio de los ex

Los panelistas analizaron el comportamiento del participante y discutieron si sus reacciones responden a una muestra de amor o a una actitud excesivamente controladora.

El Juicio de los Ex / MEGA

El beso de Flavia Laos y Nicolás Solabarrieta

Otro de los temas que marcó el programa fue el comentado beso entre Flavia Laos y Nicolás Solabarrieta durante una actividad del reality, situación que abrió el debate sobre el consentimiento y las consecuencias que podría tener para ambos participantes.

Ir a la siguiente nota

Además, el panel abordó el interés que Flavia ha demostrado por Nicolás desde su ingreso al encierro y las repercusiones que este acercamiento podría generar tanto en su relación con Guarén.

Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.

Todo sobre Volverías con tu ex? 2

Leer más de

Más Capítulos