El Juicio de los Ex - Capítulo 9: Debate sobre la conflictiva relación entre Ludmila y Álvaro

08 jul. 2026 - 01:35 hrs.

Este martes se emitió un nuevo capítulo de El Juicio de los Ex, el espacio conducido por Julio César Rodríguez que analiza los principales conflictos, romances y controversias que deja Volverías con tu Ex? 2.

La jornada estuvo marcada por un intenso debate en torno a los celos que ha demostrado Álvaro Ballero hacia Ludmila Ksenofontova, luego de la actividad del baile bajo la lluvia

Los panelistas analizaron el comportamiento del participante y discutieron si sus reacciones responden a una muestra de amor o a una actitud excesivamente controladora.

El Juicio de los Ex / MEGA

El beso de Flavia Laos y Nicolás Solabarrieta

Otro de los temas que marcó el programa fue el comentado beso entre Flavia Laos y Nicolás Solabarrieta durante una actividad del reality, situación que abrió el debate sobre el consentimiento y las consecuencias que podría tener para ambos participantes.

Además, el panel abordó el interés que Flavia ha demostrado por Nicolás desde su ingreso al encierro y las repercusiones que este acercamiento podría generar tanto en su relación con Guarén.

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