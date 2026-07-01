El Juicio de los Ex - Capítulo 6: Emocionante despacho con Yamila Reyna
Este martes se emitió un nuevo capítulo de El Juicio de los Ex, el espacio conducido por Julio César Rodríguez que analiza los principales conflictos, romances y controversias que deja Volverías con tu Ex? 2.
La jornada estuvo marcada por un intenso debate sobre la conflictiva relación entre Yasmín Valdés y Mariano Brozincevic, luego de que el programa reviviera imágenes de ambos en la primera versión del reality.
Además, el espacio abordó el creciente acercamiento entre Estefanía Marquis y Mariano Brozincevic, analizando si ambos tienen posibilidades reales de iniciar una relación sentimental dentro del reality.
Emocionante despacho con Yamila Reyna
Además, el programa mostró un emotivo despacho en vivo desde la casona de Volverías con tu Ex? 2, donde Yamila Reyna no pudo contener la emoción tras escuchar las sentidas palabras que Julio César Rodríguez le dedicó sobre el complejo proceso personal que ha enfrentado.
La actriz también habló de su experiencia al interior del reality y abordó la actual relación que mantiene con Daniel Valenzuela.
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