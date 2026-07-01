"Cuando te rompen el corazón...": Yamila Reyna no contuvo las lágrimas tras mensaje de Julio César Rodríguez

01 jul. 2026 - 01:09 hrs.

Este martes, en El Juicio de los Ex, Yamila Reyna no pudo contener la emoción tras escuchar unas sentidas palabras de Julio César Rodríguez durante un despacho en vivo desde la casona de Volverías con tu Ex? 2.

El conductor reflexionó sobre el complejo proceso personal que ha enfrentado la actriz en los últimos meses y destacó cómo su participación en el reality le ha permitido reencontrarse consigo misma y sanar sus heridas.

Las palabras de Julio César Rodríguez que emocionaron a Yamila Reyna

"Es notable los procesos como uno los vive. Y creo que vivirlos acá sola, en un lugar distinto te ha hecho súper bien a ti. A veces uno no se permite sufrir, pasarlo mal, tiene que estar subiendo la cuestión alegre, la historia feliz. Te ha permitido ser tú y hacer lo que más te gusta que es trabajar en lo que estás haciendo. De cierta forma ese equilibrio en tu vida ha sido perfecto", expresó Julio César Rodríguez.

El Juicio de los Ex / MEGA

Entre lágrimas, Yamila agradeció las palabras del animador y reveló la importancia que tuvo una conversación privada entre ambos en uno de los momentos más difíciles de su vida.

"Siempre que te escucho me emocionas porque te encuentro un tipo muy sabio, los que te conocemos en profundidad sabemos lo sabio que sos. Y esa última conversación que tuvimos donde te conté cómo me sentía y esas pocas ganas de continuar que te dan a veces cuando te rompen el corazón", señaló.

Finalmente, la actriz aseguró que su paso por el reality le ha permitido reencontrarse consigo misma y afrontar el dolor desde una nueva perspectiva.

"La verdad es que ha sido una experiencia muy enriquecedora estar conmigo misma, no acudir a mis amigas y bancármela sola. Y ahogarme en lo más hermoso que me ha dado la vida que es vivir de lo que amo. Soy una gran bendecida por eso", concluyó.

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