En La Baronesa, la perfección tiene grietas: Estos son los integrantes de la familia Márquez Valdés

15 ag. 2026 - 09:32 hrs.

Este lunes 17 de agosto será el gran estreno de La Baronesa, la nueva teleserie de la tarde que nos llevará a conocer los más profundos secretos de una familia aparentemente perfecta.

Los Márquez Valdés tienen todo lo que se podría desear: un negocio que va viento en popa, una casa de ensueño y lo más importante, un clan que se mantiene unido gracias a su matriarca, Aurora Valdés (Loreto Valenzuela).

Sin embargo, es ella quien oculta una faceta que puede desmoronar todo. Desde hace años es adicta a las apuestas y se ha hecho un nombre en los casinos ilegales como "La Baronesa", una jugadora de póker implacable que conocerá la derrota en manos de un joven oponente.

La Baronesa / Mega

Su marido es Roberto (Patricio Achurra), un hombre conciliador que no imagina la vida secreta de Aurora, ni tampoco las cosas que ha hecho para mantener la "armonía familiar".

Quién más ha sufrido producto de la mano de hierro de su madre es Antonio (Carlos Díaz): estudió lo que Aurora quería y se casó con la mujer que ella le escogió, incapaz de tener libertad para vivir como quiere. Es un abogado exitoso, pero que se ha reprimido por años y Clara (Lorena Bosch), su esposa, es quien siente constantemente su frialdad.

Los nietos de La Baronesa

Antonio y Clara tuvieron tres hijos. Paula (Francisca Armstrong) es la mayor y quiere encontrar un amor apasionado que la haga encontrar su lugar en el mundo. A ella le sigue Daniel (Francisco Reyes Cristi), chef del restaurante familiar, optimista y que comenzará a sentir una poderosa atracción por una mujer varios años mayor que él.

La menor del clan es Emilia (Octavia Bernasconi), una joven sensata y muy cercana a Aurora. Sin embargo, el cariño y lealtad que siente por su abuela serán puestos a prueba cuando el patrimonio familiar penda de un hilo.

Todo sobre La Baronesa