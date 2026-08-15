¡Queda muy poco! Esto es todo lo que tienes que saber antes del gran final de El Jardín de Olivia

15 ag. 2026 - 10:13 hrs.

El último capítulo de El Jardín de Olivia se acerca con pasos agigantados y Mega se prepara con todo para despedir a su exitosa teleserie el próximo lunes 17 de agosto.

La conclusión llegará en el episodio 358, pero si te perdiste algo del último tramo de la historia, no te preocupes porque en las plataformas digitales preparamos un completo resumen de lo que ha acontecido con Diana (Nicole Espinoza), Luis Emilio (Alejandro Trejo) y los demás personajes de la ficción.

La detención y fuga de Luis Emilio Walker

Gracias a los videos que el empresario tenía de sus abusos, la fiscalía obtuvo evidencia suficiente para acusarlo de atacar a más de 40 mujeres. Los testimonios de Jessica (Ignacia Sepúlveda), Vanessa (Begoña Basauri) y Mariana (Catalina Stuardo) ayudaron a sepultarlo en tribunales, siendo condenado a 20 años de prisión.

El Jardín de Olivia / Mega

Pero nuevamente Walker hizo uso del dinero para escapar. Le pagó a internos de la cárcel para iniciar un amago de incendio y en medio de la conmoción, se disfrazó como un gendarme para huir con el "Rucio" (Sebastián Saguz) y Félix (Matías Schudeck), sus matones a sueldo.

Olivia desaparece y Franco regresa

Luis Emilio quiso usar a su nieta Olivia (Violeta Silva) como un seguro para escapar de Chile. Secuestró a la niña y una vez llegase a la frontera, su plan era deshacerse de ella para vengarse de Clemente (Pipo Gormaz); no tuvo oportunidad porque Franco Barraza (Emilio Edwards) volvió para rescatarla.

El exdetective logró sobrevivir al ataque del "Rucio" y se mantuvo oculto un tiempo prudente, pero cuando se enteró de lo sucedido, salió a la calle para salvarla de Walker. Sentía que se lo debía por haberla raptado meses atrás.

El Jardín de Olivia / Mega

Sospechaba que Luis Emilio se dirigía a la casa que tenía en Colina y logró interceptar el auto donde viajaba la niña con Freddy Tapia. Ella volvió sana y salva con su padre, mientras que Franco y el "Rucio" fueron detenidos por la policía.

Disparos, un atropello y dos personas luchando por su vida

En la casa de Colina, Luis Emilio guardaba varios millones en efectivo y durante años ocultó a su propio padre, Anselmo Walker (Pepe Herrera Hormazábal). El empresario creció con un gran trauma debido a la violencia con que este lo trató y una última humillación del anciano gatilló que Luis Emilio decidiera quitarle la vida.

Hasta esa propiedad llegó Diana, quien tuvo la oportunidad de disparar contra su gran enemigo. Ella prefirió no manchar sus manos con sangre, cometiendo un error que podría costarle la vida porque mientras ella dudaba, Walker sí tomó su arma y le dio un tiro.

El Jardín de Olivia / Mega

Luis Emilio escapó hasta un aeródromo y Bastián (Alonso Quintero) lo siguió. En ese momento, el joven decidió acelerar su auto y embestir de lleno a su padre, quien quedó tendido en la losa, muy malherido.

Ahora, tanto Diana como Luis Emilio luchan por sobrevivir, de cara al último episodio de El Jardín de Olivia.

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