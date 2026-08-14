En dramática escena de Diana: Personajes de El Jardín de Olivia hicieron guiño al título de la teleserie

14 ag. 2026 - 18:40 hrs.

Este viernes se vivió el penúltimo capítulo de El Jardín de Olivia, en el que la acción y el drama brillaron por partes iguales.

Uno de los momentos más impactantes del episodio fue el disparo de Luis Emilio (Alejandro Trejo) contra Diana (Nicole Espinoza). La terapeuta quería evitar el escape de Walker, pero fue herida gravemente por el empresario y precisamente en estos momentos de angustia es que la ficción quiso hacer un especial guiño al título de la teleserie.

Guerrero se desangraba y Gabriel (Matías Oviedo), Ignacia (Cota Castelblanco) y Clemente (Pipo Gormaz) se la llevaron en un auto hasta el hospital más cercano para salvar su vida.

El Jardín de Olivia / Mega

El anhelo de Diana

Clemente la sostenía entre sus brazos y le rogaba seguir luchando, mientras ella estaba cada vez más débil: "Mírame a los ojos, tienes que aguantar porque tienes una vida entera por delante, mi amor".

Lo único que Diana pudo susurrar fue "el jardín de la Oli... nos vamos a casar...".

Precisamente ese es el gran sueño que la terapeuta tiene: formar una familia con Clemente y Olivia (Violeta Silva), la niña que se ganó su corazón desde el primer momento en que la vio.

"Sí, nos vamos a casar en el jardín de la Olivia y va a estar lleno de flores y plantitas como te gusta a ti, mi amor. ¡Diana, abre los ojos! ¡Mírame, por favor!", gritó su prometido en esta tensa escena que marca uno de los grandes giros dramáticos en la previa del gran final este lunes 17 de agosto.

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