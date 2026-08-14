Bastián apretará el acelerador para atropellar a su padre en el aeródromo en el capítulo 357 de EJDO

14 ag. 2026 - 09:20 hrs.

En el avance del capítulo 357 de El Jardín de Olivia, De alguna manera, Luis Emilio (Alejandro Trejo) logrará tomar distancia de la policía y escapar hasta el aeródromo.

Recuperó el dinero que tenía en Colina y ahora solo le restará subirse a una avioneta para salir del país con destino desconocido.

Diana (Nicole Espinoza) no logrará ponerle freno y resultará herida. Sin embargo, Bastián (Alonso Quintero) no cesará en su intento de atrapar a su padre; es la promesa que le hizo a la fallecida Bernardita (Catalina Guerra) y a Jessica (Ignacia Sepúlveda).

El Jardín de Olivia / Mega

Un hijo contra su padre

En plena pista, el joven verá a Luis Emilio y comenzará a manejar directamente hacia él. El empresario tomará su arma y disparará en varias oportunidades contra el parabrisas, pero no logrará herirlo, así que Bastián seguirá su marcha.

Mientras toma más velocidad, estará dispuesto a acabarlo para siempre.