Bastián apretará el acelerador para atropellar a su padre en el aeródromo en el capítulo 357 de EJDO
En el avance del capítulo 357 de El Jardín de Olivia, De alguna manera, Luis Emilio (Alejandro Trejo) logrará tomar distancia de la policía y escapar hasta el aeródromo.
Recuperó el dinero que tenía en Colina y ahora solo le restará subirse a una avioneta para salir del país con destino desconocido.
Diana (Nicole Espinoza) no logrará ponerle freno y resultará herida. Sin embargo, Bastián (Alonso Quintero) no cesará en su intento de atrapar a su padre; es la promesa que le hizo a la fallecida Bernardita (Catalina Guerra) y a Jessica (Ignacia Sepúlveda).Ir a la siguiente nota
Un hijo contra su padre
En plena pista, el joven verá a Luis Emilio y comenzará a manejar directamente hacia él. El empresario tomará su arma y disparará en varias oportunidades contra el parabrisas, pero no logrará herirlo, así que Bastián seguirá su marcha.
Mientras toma más velocidad, estará dispuesto a acabarlo para siempre.Ve el capítulo en