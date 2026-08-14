El Jardín de Olivia - Capítulo 357: La prueba más difícil de Diana

14 ag. 2026 - 18:10 hrs.

En el capítulo 357 de El Jardín de Olivia, los crímenes de Luis Emilio (Alejandro Trejo) se volvieron más frenéticos en su intento de escape del país.

No solo secuestró a Olivia (Violeta Silva) y amenazó a Pepa (Katyna Huberman), sino que además asesinó a su propio padre. Diana (Nicole Espinoza) intentó detenerlo, pero su buen corazón le impidió disparar contra el empresario, quien, por el contrario, tuvo la sangre fría para darle un certero tiro en el pecho.

La terapeuta cayó al suelo y ahora debe luchar por su vida en una compleja cirugía.

El Jardín de Olivia / Mega

Bastián toma las riendas

Bastián (Alonso Quintero) decidió seguir a su padre hasta el aeródromo donde planeaba huir, pero Luis Emilio se dio cuenta de la presencia de su hijo en la pista.

Para ahuyentarlo, disparó contra el parabrisas de Bastián y él, arriesgándose a ser herido, apretó el acelerador y embistió a su padre.