"Es el gran momento feliz": Elenco de EJDO detalla cómo se vivió la petición de matrimonio de Clemente a Diana

13 ag. 2026 - 15:30 hrs.

Uno de los momentos más esperados por los fanáticos de El Jardín de Olivia llegó en el capítulo 355 de la teleserie: tras muchas idas y venidas, finalmente Clemente y Diana se comprometieron en matrimonio.

Las plataformas digitales de Mega estuvieron en el detrás de cámara durante la filmación de la escena con acceso directo a los protagonistas de la ficción. ¿Qué dijeron los actores sobre la petición de mano de los personajes?

"Mi anillo no me lo van a quitar", dijo con humor Nicole Espinoza, quien interpreta a Diana en la historia.

El Jardín de Olivia / Mega

"(Está) emocionada. Diana ama profundamente a Clemente. Yo creo que es lo que ella sueña y que ahora se pueda después de tanta maldad, después de tanto caos... este es el gran momento feliz de Diana", agregó.

"Ha pasado demasiado abajo el puente y ha estado bueno ya, ¿cierto? (...) Algo que ya teníamos prometido era que yo la iba a ir a buscar una vez que mi papá estuviera en la cárcel y eso ya ocurrió, así que aplausos por eso", agregó Pipo Gormaz.

¿Quién no quedó conforme con esta resolución?

El triángulo amoroso se cierra con Gabriel, en manos de Matías Oviedo. El comisario de la BPI también está enamorado de Diana y, al igual que Clemente, quería pedirle matrimonio a la terapeuta.

"(Gabriel) fue como un protector de ella, después estuvieron juntos un par de años, la ayudó en todo lo que pudo, estuvo con ella en todos los momentos más terribles. Es triste, pero así es la vida. Por lo menos la peleó y ya lo demás no estaba en sus manos, así que se va con la frente en alto", aseguró Oviedo.

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