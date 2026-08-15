"Todos dependemos": Elenco de El Jardín de Olivia revela lo complejo de grabar escena de disparo a Diana

15 ag. 2026 - 09:00 hrs.

Esta semana El Jardín de Olivia emitió sus últimos capítulos y está a la espera de su gran final este lunes 17 de agosto, y es que justo Diana (Nicole Espinoza) recibió un disparo que la dejó batallando entre la vida y la muerte.

El disparo fue dado, nada más y nada menos, que por Luis Emilio (Alejandro Trejo), quien engañó a la terapeuta ocupacional para que bajara su arma, instante en el que él sacó una y, de un certero tiro, hirió el costado izquierdo del abdomen de Diana.

Por lo mismo, un equipo de Mega.cl llegó hasta el set de grabación y logró conversar con los protagonistas de este tenso momento.

¿El final de Diana?

Al consultar a Nicole por estos días de grabación, la actriz fue clara y afirmó que las jornadas de grabación han sido "entretenidas, muy dinámicas, nos reímos mucho, sufrimos mucho, somos un tremendo equipo y todos dependemos del otro, entonces nadie está solo".

Asimismo, Alonso Quinteros, quien interpreta a Bastián, declaró que era como un paseo de curso, ya que el lugar era muy bonito.

Por otra parte, Espinoza aseguró que lo más complejo es mantener la continuidad de las emociones, y es que se corta para ensayar, hacer otras tomas, introducir la sangre.

El Jardín de Olivia / MEGA

"O sea, imagínate, si Luis Emilio sale libre y se escapa, y nosotros dos no nos casamos, queman el canal, lo queman entero", dijo Pipo Gormaz, quien da vida a Clemente, siendo apoyado por Nicole, entre risas.

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