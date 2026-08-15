"En un país que no es el nuestro": El orgullo de Maura Rivera por los avances de sus hijos en Estados Unidos

15 ag. 2026 - 11:00 hrs.

Hace poco más de tres años que Maura Rivera y Mark González se mudaron a Miami, donde han visto crecer y evolucionar a sus hijos Luciana y Mark Jr.

Los jovencitos de 11 y 14 años, respectivamente, están iniciando un nuevo ciclo escolar que este año trajo un significativo cambio para el hermano mayor.

El orgullo de Maura Rivera por sus hijos

Maura Rivera compartió en sus historias de Instagram una captura de su mensaje de felicitación para su hijo Mark por iniciar una nueva etapa.

Instagram @maurarivera27

"¡Con todo en este nuevo año escolar! Te amo mucho, eres muy, pero muy capaz de todo lo que te propongas. Te irá increíble, guatón. Y tranquilo, que estará todo bien. Estoy muy orgullosa de ti, hijo mío", escribió.

Y es que el adolescente empezó sus estudios de high school, la etapa superior de la secundaria en Estados Unidos. Mientras, su hermanita cursará el quinto grado de primaria, tal y como lo reflejó la bailarina en su publicación.

"Que sea un gran año escolar, hijos míos. Estoy muy orgullosa de todo lo que han logrado en un país que no es el nuestro. Son capaces de todo lo que se propongan", expresó con satisfacción.

Instagram @maurarivera27

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